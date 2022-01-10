В Богдановиче арестовали извращенца, который показывал девочкам половой орган

Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Богдановиче арестовали ранее судимого 61-летнего жителя села Байны. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал источник в силовых кругах. На извращенца пожаловались в полицию родители двух девочек. Как оказалось, днем 31 декабря свердловчанин показывал детям половой орган.

- Он это делал через окно квартиры. Кроме этого удалось найти других жертв извращенца – летом он напугал двух девочек. Возбуждены уголовные дела по статье «Насильственные действия сексуального характера». Он уже имеет судимость за угрозу убийством, - пояснил источник «КП»-Екатеринбург.

В СУ СК по Свердловской области воздерживаются от комментариев. Напомним, что в Екатеринбурге задержали южанина, который приставал к 12-летней школьнице.