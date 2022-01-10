К Рождеству на большие экраны кинотеатров КАРО выйдет сказка «Вечера на Хуторе близ Диканьки»

Кадры и архивные фото предоставлены пресс-службой Киностудии им. М. Горького

#КИНОСКАЗКИ РОУ – крупнейший прокат любимых поколениями фильмов-сказок Александра Роу на кинотеатральных экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Самаре, Сургуте и Новосибирске.

С 6 января, специально к Рождеству, на экраны выйдет лента «Вечера на Хуторе близ Диканьки», воплотившая культовые образы из произведения Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». В легендарной сказке можно увидеть Георгия Милляра в образе чёрта и Людмилу Хитяеву в роли Солохи.

Ретроспектива продлится по апрель 2022 года в рамках специального проекта КАРО.Арт, фильмы предоставлены Киностудией им. М. Горького.

Кадры и архивные фото предоставлены пресс-службой Киностудии им. М. Горького

БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ НА САЙТЕ КАРО

РАСПИСАНИЕ ПРОКАТА:

«Вечера на Хуторе близ Диканьки» – с 6 января 2022 года

«Василиса прекрасная» – с 3 февраля 2022 года

Кащей бессмертный» – с 17 февраля 2022 года

«Королевство кривых зеркал» – с 3 марта 2022 года

«Огонь, вода и медные трубы» – с 17 марта 2022 года

«Варвара-краса, длинная коса» – с 14 апреля 2022 года