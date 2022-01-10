Большинству свердловчан в 2021 году запомнилось введение QR-кодов

Среди всех событий больше всего свердловчане в 2021 году обратили внимание на введение QR-кодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство свердловчан, а именно 69% признали, что в 2021 году им больше всего запомнилось введение QR-кодов. К таким выводам пришли специалисты службы исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, проведя опрос жителей региона. Интересно, что, как выяснилось, женщины больше обратили внимание на введение коронавирусных мер, чем мужчины (63% против 53%)

- Наиболее часто этот вариант выбирали бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%), - отметили в пресс-службе hh.ru.

Также для многих событиями года стали локдауны в июне и ноябре, потопы и лесные пожары. Эти события отметили 37% свердловчан. Меньше всего жителям Свердловской области запомнилась церемония вручения Нобелевских премий - этот вариант при опросе выбрали всего 2%.