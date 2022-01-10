На Урале вынесли приговор водителю, сбившему насмерть свою возлюбленную

Также суд удовлетворил иск родственницы погибшей и взыскал с осужденного компенсацию морального вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор уроженцу Удмуртской Республики Константину Фефилову, который случайно сбил насмерть свою девушку. Его приговорили к 6,5 годам колонии общего режима, сообщает прокуратура Свердловской области.

- Двигаясь на автомобиле, осужденный был невнимателен к дорожной обстановке и ее изменениям, не предпринял своевременных мер к снижению скорости и остановке транспортного средства, выехал на пешеходную дорожку, - говорится в сообщении.

Авария произошла днем 31 августа 2021 года. Фефилов был за рулем Lada в нетрезвом виде. В районе дома №4 на улице Пирогова он сбил пешехода. Им оказалась его возлюбленная, которая ждала осужденного около дома. Девушка получила перелом костей черепа. От травмы она через два дня после ДТП умерла в больнице.

Фефилова признали виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Помимо лишения свободы ему запретили на 2 года и 10 месяцев заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Также суд удовлетворил иск родственницы погибшей и взыскал с осужденного компенсацию морального вреда и сумму понесенных расходов. Приговор пока не вступил в силу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка