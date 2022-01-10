В Екатеринбурге сошел с рельсов вагон с углем

Специалисты выясняют причины схода вагона Фото: Центральное МСУт УрФО

На станции Екатеринбург-Сортировочный 10 января в 01:00 часов произошел сход первой тележки грузового вагона с каменным углем. Свердловской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

- Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Фото: Центральное МСУт УрФО

В ведомстве отметили, что во время схода вагона никто не пострадал, задержек пассажирских поездов не было. Сейчас ведутся работы по установке вагона на пути.

К проверке также подключились следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.