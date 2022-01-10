В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже телефона

На подозреваемого завели на него уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в дежурную часть отдела полиции обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестный похитил у него мобильный телефон стоимостью около 18 тысяч рублей.

Сотрудники полиции приняли заявление и во время разбирательства выяснили, что телефон у мужчины украл малознакомый екатеринбуржец во время распития алкоголя, когда между ними произошел конфликт.

- Незнакомец забрал мобильное устройство заявителя и поспешил скрыться. В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабеж екатеринбуржец, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

У подозреваемого изъяли украденный телефон и завели на мужчину уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Екатеринбуржцу грозит до 7 лет лишения свободы.