На Урале иномарка вылетела с трассы в канаву

Четыре человек после ДТП доставили в больницу Фото: группа ВКонтакте Екатеринбург-Серов (Online)

На трассе «Качканар - Нижняя Тура» в воскресенье вечером, 9 января, водитель Subaru не справился с управлением и вылетел в водяную канаву глубиной 3 метра. Об этом рассказали очевидцы в группе ВКонтакте Екатеринбург-Серов (Online).

- На место ДТП выезжали сотрудники МЧС для вызволения пострадавших из машины, полиция, скорая медицинская помощь, - рассказали очевидцы.

Фото: группа ВКонтакте Екатеринбург-Серов (Online)

В машине в момент ДТП находилось 4 человека. Все были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в приемный покой ЦГБ Качканара.

- На 36 километре автодороги Нижняя Тура-Качканар водитель автомобиля Subaru Legacy мужчина 1995 года рождения, стаж 8 лет, после совершения маневра обгон неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Также в госавтоинпекции рассказали, что в аварии пострадали три пассажира. 24-летний и 20-летний парни отделались ушибами, а вот третий - 20-летний молодой человек, получил серьезные травмы. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом первого, второго и третьего позвонков.

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