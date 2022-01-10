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Общество10 января 2022 2:50

В Екатеринбурге завершили поиски 61-летнего мужчины

Владимир Гордеев пропал еще 8 декабря
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Владимир Гордеев пропал 8 декабря в СНТ «Юбилейный» Фото: Лиза Алерт

Владимир Гордеев пропал 8 декабря в СНТ «Юбилейный» Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге завершили поиски 61-летнего Гордеева Владимира Николаевича. Он пропал еще 8 декабря 2021 года из СНТ «Юбилейный». Поисками занимались волонтеры поисковых отрядов и сотрудники полиции.

- Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 70-летней Валентины Николаевны Лимберг. Женщина пропала еще 16 октября в районе автовокзала. Пока муж спал, она ушла из дома в неизвестном направлении без денег и документов. Валентина Николаевна нуждается в медицинской помощи.