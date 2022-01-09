Уральских туристов из Африки принудительно поместили в обсерватор на карантин

По приезде свердловчане отказались от изоляции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двоих уральских туристов, которые вернулись 6 января из Южной Африканской республики, принудительно поместили в обсерватор на карантин. Как сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области, эти меры связаны с распространением нового штамма коронавируса.

По приезде свердловчане отказались от изоляции, в связи с чем было вынесено постановление о понуждении к выполнению санитарно-профилактических мероприятий, которое было передано на рассмотрение в Верх-Исетский районный суд.

8 января было принято решение принудительно изолировать туристов в обсерватор на базе санатория «Обуховский». Дело под контроль взяло Управление Роспотребнадзора.

Напомним, что в Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 374 человек. По данным на 9 января 2022 года, от коронавируса умер 21 человек.