В Нижнем Тагиле в конце 2021 года уровень формальдегида в воздухе превышал норму

Показатели зарегистрированы на станциях монитoринга воздуха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Тагиле 15 дней декабря прошедшего 2021 года уровень формальдегида в воздухе превышал норму. Как сообщает TagilCity.ru, содержание токсичного вещества варьировалось от 1,1. до 2,7 ПДК.

Показатели зарегистрированы на станциях монитoринга воздуха в Сухоложском районе, на Вагонке. Формальдегид является опасным токсичным веществом, который может вызвать кашель, отдышку, головную боль, судороги, резь в глазах, насморк и много другое.

В Нижнем Тагиле формaльдегид выбрасывают «Уралхимплaст» — 3,6 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 килограмм в год.

Ранее в Екатеринбурге выявили превышение в воздухе вредных веществ из-за торфяных пожаров. На улице Репина, 101 специалисты заметили превышение содержания мелкодисперсной пыли PM 2,5 - в 2,44 раза. Также в 1,29 раза превышен показатель концентрации РМ 10.