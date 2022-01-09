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Общество9 января 2022 14:46

В Нижнем Тагиле в конце 2021 года уровень формальдегида в воздухе превышал норму

Содержание токсичного вещества варьировалось от 1,1 до 2,7 ПДК
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Показатели зарегистрированы на станциях монитoринга воздуха

Показатели зарегистрированы на станциях монитoринга воздуха

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Тагиле 15 дней декабря прошедшего 2021 года уровень формальдегида в воздухе превышал норму. Как сообщает TagilCity.ru, содержание токсичного вещества варьировалось от 1,1. до 2,7 ПДК.

Показатели зарегистрированы на станциях монитoринга воздуха в Сухоложском районе, на Вагонке. Формальдегид является опасным токсичным веществом, который может вызвать кашель, отдышку, головную боль, судороги, резь в глазах, насморк и много другое.

В Нижнем Тагиле формaльдегид выбрасывают «Уралхимплaст» — 3,6 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 килограмм в год.

Ранее в Екатеринбурге выявили превышение в воздухе вредных веществ из-за торфяных пожаров. На улице Репина, 101 специалисты заметили превышение содержания мелкодисперсной пыли PM 2,5 - в 2,44 раза. Также в 1,29 раза превышен показатель концентрации РМ 10.