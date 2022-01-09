В Екатеринбурге на Сортировке столкнулись несколько машин

Информация о пострадавших не поступала. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Таватуйской,7 столкнулись три машины. Как сообщает городская Госавтоинспекция, ДТП произошло 9 января около 13:20.

- Причиной аварии послужила не соблюдения дистанции между машинами, - рассказали в ГИБДД.

Информация о пострадавших не поступала.

Сотрудники городской Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и правила ПДД, а также избегать резких маневров.

Напомним, что столкновение сразу нескольких автомобилей произошло ранее в Екатеринбурге. Примерно в 20:30 на Объездной дороге со стороны улицы Московская в сторону переулка Базовый произошло два ДТП с участием шести автомобилей.

В результате массовой аварии никто не пострадал. Но на месте ДТП сотрудники ГИБДД осуществили регулировочные действия и оказали помощь водителям в оформлении.