Названы самые «дорогие» вакансии в Свердловской области в начале 2022 года

С начала года уральцам предложили три сотни вакансий с хорошими зарплатами Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалисты hh.ru изучили самые высокооплачиваемые предложения на рынке труда Свердловской области и выяснили, кому готовы платить больше всего.

С 1 по 7 января на сайте открыто 326 новых вакансий, на которых уровень заработной платы начинается от 150 тысяч рублей. Такие суммы могут получать программисты, директора, менеджеры, стоматологи и даже курьеры.

Так, например, генеральному директору крупной промышленной компании готовы платить от 400 до 600 тысяч рублей на руки. Главное, что специалист был нацелен на получение максимальной прибыли и развивал бизнес.

Системному инженеру предлагают от 300 до 450 тысяч рублей. Ему предстоит заняться автоматизацией упаковки и развертывания кода на разные среды, плюс обеспечивать работоспособность кластера в продуктиве.

Финансовый директор вправе рассчитывать на заработок от 200 до 400 тысяч рублей. На этой должности нужно организовать эффективное управление финансовыми потоками, оптимизировать финансовую политику.

Также, в числе самых высокооплачиваемых вакансий: Java разработчик middle\senior (outstaff), доход которого составит до 350 тысяч рублей на руки, главный геолог, которому готовы платить от 200 тысяч рублей, врач стоматолог-ортопед, он может получать от 150 до 300 тысяч рублей.

Директору по персоналу будут платить от 180 тысяч рублей на руки, а курьеру по доставке онлайн-заказов – до 200 тысяч рублей.