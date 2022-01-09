В Каменске-Уральском эвакуировали торговый центр

Эвакуировать всех начали примерно в два часа. Фото: Паблик ВКонтакте "Подслушано Каменск-Уральский"

Из торгового центра Каменска-Уральского эвакуировали на улицу всех посетителей. Как сообщают «КП-Екатеринбург» очевидцы на месте работают спецслужбы.

- Эвакуировать всех начали примерно в два часа. Все вышли, задымления не видели, но машина МЧС стоит у входа, - рассказала читательница «КП-Урал»

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогу проверочных мероприятий.

Напоминаем, что в торговом центре «Кит» в Юго-западном районе Екатеринбурга эвакуировали 950 человек из-за сообщения о минировании. А позже вечером эвакуировали ТЦ «Радуга парк» на Репина.

Как сообщил «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых подозрительного и тем более опасного специалисты не обнаружили. Реальной угрозы людям и зданию не было.