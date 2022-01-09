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Общество9 января 2022 9:28

Свердловская область вошла в топ-20 регионов России по количеству взяток

Регион расположился после ХМАО и Дагестана
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Во главе УрФо стоит Челябинская область.

Во главе УрФо стоит Челябинская область.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Свердловская область вошла в топ-20 регионов Российской Федерации по количеству взяток. Согласно ранжированному списку, опубликованному на портале правовой статистики Генпрокуратуры, уральский регион расположился после ХМАО и Дагестана.

Рейтинг по статье 290 УК РФ возглавляет Москва, в которой с января по ноябрь 2021 года зарегистрировано 334 преступления. После нее идет Краснодарский край с 268 случаями, затем Башкортостан.

Во главе УрФо стоит Челябинская область – 6 место, за ней на 13-ом расположилась Тюменская область, в которой зафиксировали 81 случай. ХМАО находится на 16 строчке, а после нее Свердловская область с 66 преступлениями.

Всего в России зарегистрировали за 11 месяцев прошлого года 4 753 случая получения взяток, это на 17,5% больше, чем в 2020.