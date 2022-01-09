В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 374 человек

387 госпитализированных пациента в тяжелом состоянии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки на Среднем Урале официально подтверждены 374 новых случаев COVID-19. В Екатеринбурге из них выявлено 142 новых случаев заболевания коронавирусом.

По данным на 9 января 2022 года, от коронавируса умер 21 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 9 611 человек.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 202 387, - сообщает региональный оперативный штаб.

При этом 387 госпитализированных пациента в тяжелом состоянии, 226 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 167 – на аппаратах ИВЛ.

1 886 пациентов в состоянии средней тяжести госпитализированы в больницы региона. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Из больниц и ковидных госпиталей было выписано 483 человека. Общее число выписанных достигло 176 070.