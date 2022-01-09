Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 января 2022 9:03

В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 374 человек

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Анастасия БАШКИРЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
387 госпитализированных пациента в тяжелом состоянии.

387 госпитализированных пациента в тяжелом состоянии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки на Среднем Урале официально подтверждены 374 новых случаев COVID-19. В Екатеринбурге из них выявлено 142 новых случаев заболевания коронавирусом.

По данным на 9 января 2022 года, от коронавируса умер 21 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 9 611 человек.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 202 387, - сообщает региональный оперативный штаб.

При этом 387 госпитализированных пациента в тяжелом состоянии, 226 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 167 – на аппаратах ИВЛ.

1 886 пациентов в состоянии средней тяжести госпитализированы в больницы региона. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Из больниц и ковидных госпиталей было выписано 483 человека. Общее число выписанных достигло 176 070.