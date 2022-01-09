В Екатеринбурге одобрили пять архитектурных проектов за 2021 год

Строительство «Брильянтовой башни» также утвердили в 2021 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за 2021 год одобрили пять архитектурных проектов. Такие результаты показал переформированный мэром города Алексеем Орловым градостроительный совет, большая часть которого сейчас состоит из архитекторов.

Первым проектом стал деловой квартал «Екатеринбург-Сити», который несколько раз отправляли на доработку. Причем «Исеть», построенная еще в 2008 году, является первым зданием будущего квартала.

Строительство «Брильянтовой башни» также утвердили в 2021 году. Проект запустили еще в 2000-х, но затем заморозили. Инвестор предложил собственный план строительства, но его отклонили. Судьба проекта пока неизвестна.

Планируется возведение нового жилого района через дорогу от Солнечного. На данный момент власти хотят изменить статус участка. После этого начнется строительство на два миллиона квадратных метров.

Градостроительный совет также обсудил вопрос капитального ремонта фасада здания РАНГХиГС и принял решение по апартаментам «Радиус-2». Специалисты предлагают застройщику пересмотреть планы и внести в них коррективы с учётом общей концепции возведения района. Повторное рассмотрение проекта состоится в 2022 году.