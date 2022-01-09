Оперштаб опубликовал график пунктов вакцинации от COVID-19 на Урале

В Свердловской области продолжается вакцинация населения от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается вакцинация населения от коронавируса. Большая часть мобильных пунктов расположена в торговых центрах. Желающим сделать прививку нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

ЕКАТЕРИНБУРГ

- ТРЦ «Гринвич» на улице 8 Марта, 46 с 10:00 до 14:00

- ТЦ «МЕГА» на улице Металлургов, 87 с 12:00 до 18:00

- ТРЦ VEER Mall на проспекте Космонавтов, 108Д с 14:00 до 18:00

-ТЦ «ОМЕГА» на проспекте Космонавтов, 41 с 10:00 до 14:00

-ЖК на улице Мехренцева,38, офис, 1 этаж с 10:00 до 14:00

- Аэропорт «Кольцово» на площади Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт с 10:00 до 14:00

- ТРК «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50 с 10:00 до 14:00

- ТЦ «Дирижабль» на улице Академика Шварца, 17 с 10:00 до 14:00

- Гипермаркет «Сима-Ленд» на улице Черняховского, 86/12, 1 этаж с 10:00 до 14:00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

- ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе, 31Б с 11:00 до 17:00

- ТРЦ «Квадрат» на улице Пархоменко, 41 с 12:00 до 17:00

- Центральный торговый комплекс на улице Газетная, 97А с 10:00 до 17:00

СЕРОВ

- ТЦ «Тайга» на улице Ленина, 128 с 12:00 до 15:00

- ТЦ Nebo на улице Ленина, 215 с 12:00 до 15:00

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

- Аптека №57 на улице Кривоусова, 40 с 14:00 до 19:00

СРЕДНЕУРАЛЬСК

- КТ «Волна» на улице Калинина, 14 с 16:00 до 20:00

ПОЛЕВСКОЙ

- ТЦ «Палермо» в микрорайоне Зеленый Бор-1, 4а с 10:00 до 16:00

РЕЖ

- ТЦ «Березка» на улице Ленина, 1 с 10:00 до 15:00