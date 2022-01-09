На Урале ликвидируют последствия сильного снегопада

Высота снежного покрова на проезжей части составила 6 сантиметров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ликвидируют последствия сильного снегопада, который прошел 8 и 9 января. Как сообщает региональный Департамент информационной политики, дороги расчищают 446 снегоуборочных машин, используя 190 тонн песка и 7,3 тысячи пескосоляной смеси.

- Высота снежного покрова на проезжей части составила 6 сантиметров, - рассказали в региональном управлении автомобильных дорог.

За дорожной ситуацией также следят 48 автоматических постов дорожного контроля. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83.

Напомним, что в выходные перед началом рабочей недели Екатеринбург накрыли снегопады. Небольшой снег начал идти еще утром. А к вечеру улицы и дороги города замело сугробами из-за сильной метели с порывами ветра.