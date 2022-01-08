Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Столкновение сразу нескольких автомобилей произошло в Екатеринбурге. Примерно в 20:30 на Объездной дороге со стороны улицы Московская в сторону переулка Базовый произошло два ДТП с участием шести автомобилей.

- Водитель Hyundai Accent допустил заднее столкновение с движущейся впереди в попутном направлении автомашиной Volkswagen Polo. После чего водитель автомашины Lada XRAY, движущейся в попутном направлении при перестроении допустил заднее столкновение с автомашиной Hyundai Accent, - сообщили в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Во втором ДТП водитель автомашины VAZ 2111 допустил заднее столкновение с движущейся в попутном направлении автомобилем KIA, после чего в автомобиль KIA врезался водитель Suzuki, движущийся в попутном направлении.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В результате массового ДТП никто не пострадал. Но на месте аварии сотрудники ГИБДД осуществили регулировочные действия и оказали помощь водителям в оформлении ДТП.

Напоминаем, что сегодня из-за непогоды в Пермском тракте образовалась большая пробка. Фурам, которые не могли подняться по заснеженной трассе, ограничили движение с 9-го до 160-го километра.

Также ГИБДД по Свердловской области сообщили, что за последние семь дней из-за плохих погодных условий участились случаи ДТП. С начала нового года на дорогах Свердловской области зарегистрировано 37 ДТП. В них погибло 11 человека и 63 человека пострадало.

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