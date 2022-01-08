Из-за снегопада случилось большое количесство аварий. Фото: читатель «КП»

В выходные перед началом рабочей недели Екатеринбург накрыли снегопады. Небольшой снег начал идти еще утром. А к вечеру улицы и дороги города замело сугробами из-за сильной метели с порывами ветра.

Кадрами пурги поделились читательница «КП»-Екатеринбург.

Фото: читатель «КП»

- Все дороги густо заметены сугробами. На улице легкий ветер, а с неба обильно валят крупные хлопья снега, - рассказывает жительница города Оксана.

Ранее в ГИБДД по Свердловской области отметили, что из-за плохих погодных условий участились случаи аварий на дорогах. Только за последние семь дней в ДТП погибло 11 человек.

Фото: читатель «КП»

Также сегодня сильная метель затруднила движение автомобилей на дорогах.

Фото: читатель «КП»

Так, на Пермском тракте со стороны Свердловской области образовалась огромная пробка из-за непогоды. В результате чего фурам, которые не могли подняться по заснеженной трассе, ограничили движение с 9-го до 160-го километра.

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