Из-за снегопада случилось большое количесство аварий. Фото: читатель «КП»
В выходные перед началом рабочей недели Екатеринбург накрыли снегопады. Небольшой снег начал идти еще утром. А к вечеру улицы и дороги города замело сугробами из-за сильной метели с порывами ветра.
Кадрами пурги поделились читательница «КП»-Екатеринбург.
Фото: читатель «КП»
- Все дороги густо заметены сугробами. На улице легкий ветер, а с неба обильно валят крупные хлопья снега, - рассказывает жительница города Оксана.
Ранее в ГИБДД по Свердловской области отметили, что из-за плохих погодных условий участились случаи аварий на дорогах. Только за последние семь дней в ДТП погибло 11 человек.
Фото: читатель «КП»
Также сегодня сильная метель затруднила движение автомобилей на дорогах.
Фото: читатель «КП»
Так, на Пермском тракте со стороны Свердловской области образовалась огромная пробка из-за непогоды. В результате чего фурам, которые не могли подняться по заснеженной трассе, ограничили движение с 9-го до 160-го километра.
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