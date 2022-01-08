В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 380 человек

За сутки в регионе скончалось 20 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки на Среднем Урале официально подтверждены 380 новых случаев COVID-19. В Екатеринбурге из них выявлен 181 новый случай заболевания коронавирусом.

По данным на 7 января 2022 года, от коронавируса умерли 20 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 9 590 человек.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 202 013, - сообщает региональный оперативный штаб.

При этом 373 госпитализированных пациента в тяжелом состоянии, 218 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 159 – на аппаратах ИВЛ.

1 875 пациента в состоянии средней тяжести госпитализированы в больницы региона. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Из больниц и ковидных госпиталей было выписано 486 человек. Общее число выписанных достигло 175 587.

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