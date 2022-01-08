Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге из-за обильных осадков, выпавших 7 января, коммунальные службы продолжают расчищать улицы. ГИБДД Екатеринбурга также принимает участие в борьбе со снегом.

- Сотрудниками Госавтоинспекции оказывается помощь водителям снегоуборочной техники в проезде оживленных перекрестков и улиц, - сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов не парковать автотранспорт вдоволь обочин, в парковочных карманах и в местах, где стоянка автомобиля на проезжей части помешает уборке от снега, поэтому она рекомендует заранее продумать места остановки и стоянки транспортных средств.

Также с наступлением неблагоприятных погодных условий водителям следует быть предельно внимательными при управлении транспортным средством, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Напоминаем, что в Свердловской области последствия сильнейшего снегопада пришлось ликвидировать 380 машинам.

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