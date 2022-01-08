В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил 42-летнего мужчину

На место происшествия выехал транспортный прокурор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на перегоне станция Богословская – станция Ляля грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в подразделении следственного комитета по Уральскому транспортному округу.

- По предварительным данным вечером 07.01.2022 на перегоне ст. Богословская - ст. Ляля 126 км 9 пикет грузовым поездом смертельно травмирован житель г. Новая Ляля 1979 года рождения, - сообщили в Центральном МСУт УрФО.

Машинист применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, но не смог предотвратить травмирование жителя Новой Ляли.

Сейчас центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Следственный комитет также проводит проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также на место происшествия выехал Серовский транспортный прокурор.

- С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Серовский транспортный прокурор, - добавили в уральской транспортной прокуратуре.

Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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