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Общество7 января 2022 17:09

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД проверили, как водители перевозят детей

Госавтоинспекция провела рейд по детским автокреслам
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД проверили, как водители перевозят детей, а именно проверили наличие и правильность использования автовладельцами детских автокресел.

- Целью рейда была профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей, защита их жизни и здоровья при перевозке в салоне автомобиля. В ходе мероприятия полицейские также проводили профилактические беседы с водителями, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

В Госавтоинспекции напоминают, что перевозка детей младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно на переднем сиденье автомобиля возможна также только с использованием детских удерживающих систем устройств, на заднем сидении - с использованием ремней безопасности.

В ГИБДД отметили, что начала 2022 года в Екатеринбурге уже зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими детьми-пассажирами, которые перевозились с нарушениями правил дорожного движения.