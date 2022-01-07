Под Нижним Тагилом таксист пострадал в лобовом ДТП

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 9 километре южного подъезда к Нижнему Тагилу водитель такси влетел в лоб кроссоверу. ДТП произошло в пятницу утром, 7 января.

- Водитель Renault Logan - мужчина 1977 года рождения не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным Toyota RAV4 под управлением женщины 1980 года рождения, - рассказали «КП-Екатернбург» в УГИБДД по Свердловской области.

В аварии пострадал водитель такси. С травмами он доставлен в больницу Нижнего Тагила.

Напомним, на свердловской трассе в страшной аварии погибли отец и его и 11-летний сын, еще три человека получили травмы. Знакомые семьи рассказали о погибшем и его семье.