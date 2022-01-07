В Свердловской области последствия снегопада ликвидировали 380 машин

На дорогах региона работают 380 снегоуборочных машин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прошел сильный снегопад - высота снежного покрова на проезжей части составила 5 сантиметров. Ликвидировать последствия непогоды отправили 380 снегоуборочных машин. Только за ночь с 6 на 7 января было израсходовано более двух тысяч тонн пескосоляной смеси и 26 тонн песка.

- Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83, - напомнили в департаменте инфорполитики.

Специалисты управления автодорог с помощью 48 автоматических постов дорожного контроля, оборудованных метеодатчиками и видеокамерами, постоянно контролируют работу подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега.