В ледовом городке в Нижнем Тагиле пропала Баба Яга

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В ледовом городке на Театральной площади в Нижнем Тагиле пропала летающая скульптура Бабы Яги. Как пишет TagilCity.ru, ее сняли, чтобы провести работы по смазке узлов и проверке электроники.

- У нее график работы с 18:00 до 23:00, так что, думаю, в это время она уже будет на своем месте парить и охранять ледовое царство, - рассказал изданию руководитель обслуживающей компании.

Ранее Бабу Ягу пришлось чинить, так как лошади, катающие желающих в городке, зацепили провода и замкнули систему.

Напомним, скульптуру Бабы Яги летом этого года изготовил Эдуард Пономаренко из папье-маше и монтажной пены, она стала копией скульптуры, которую устанавливали на Театральной площади Нижнего Тагила в 80-е годы.