После того. как дорогу привели в прядок, ГИБДД сняли ограничения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральске почистили дорогу и сняли ограничения на движение двух междугородних автобусов - № 111 «Екатеринбург-Среднеуральск» , № 223 «Ганина Яма-Среднеуральск».

- В настоящее время недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети, влияющие на безопасность дорожного движения, устранены, движение маршрутных транспортных средств восстановлено, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее, утром 7 января, госавтоинспекторы ограничили движение двух междугородних автобусов из-за неудовлетворительного состояния дорог и непринятием владельца улично-дорожной сети мер к обеспечению безопасности пассажиров.