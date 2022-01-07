В Екатеринбурге ликвидируют опасные детские горки

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД и специалисты дорожных служб ликвидируют опасные детские горки. В новогодние праздники они уже устранили несанкционированные ледяные спуски, на которых играли дети, на улицах 8 Марта, Ползунова и Бебеля. Их обработали противогололедными материалами.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

- Госавтоинспекторы выезжают на места несанкционированных горок, а также проводят профилактические беседы с детьми о недопущении скатывания с них, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. - При обнаружении опасных скатов, информация незамедлительно передается дорожно-эксплуатационным службам для проведения мероприятий по ликвидации горок, угрожающих безопасности детей.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Горожан призывают сообщать об опасных горках по телефону 02 или в управляющую компанию. Также полицейские напоминают родителям, что необходимо рассказывать детям об опасности, которую представляют горки, расположенные близко с дорогой.