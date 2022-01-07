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Общество7 января 2022 9:57

На ВИЗе затопило улицу

На место аварии выехали сотрудники «Водоканала»
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Вода залила тротуары и проезжую часть

Вода залила тротуары и проезжую часть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в пятницу, 7 января, затопило улицу Юмашева. Холодная вода залила дорогу, тротуары и парковку.

- Произошло технологическое нарушение на Юмашевском водоводе диаметром 1000 мм, резко упало давление. Сейчас давление в сети штатное, произведено переключение на резервную ветку, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Водоканала». - Ремонтная бригада Водоканала уже несколько часов работает на месте, утечка локализована. Вызваны представители других сетевых организаций и администрации для согласования выполнения земляных работ.

Также там рассказали, что авария произошла из-за резкого перепада температур. Рабочие произвели переключение на резервную ветку, отключений в отдельных домах нет. К раскопке и ликвидации аварии они приступят как только получат согласование.

Напомним, в декабре произошла крупная коммунальная авария в микрорайоне Заречный. У дома № 24 на улице Черепанова прорвало трубу. Тогда жителям домов 24 и 18 на этой улице до устранения аварии перекрывали воду.

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