Спасатели предупредили свердловчан о сильном ветре и снегопадах

Во время непогоды на улице стоит держаться подальше от неустойчивых конструкций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области спасатели МЧС предупредили о надвигающейся непогоде. По данным синоптиков, в субботу, 8 января, в регионе местами пройдут снегопады, сопровождаемые сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду. Кроме того, ожидаются метели и гололедица на дорогах.

- Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности, - напоминают в МЧС. - Также следует позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги, так как снег скрывает неровности и ямы на поверхности.

Если вы находитесь в здании при сильном ветре, спасатели рекомендуют закрыть все окна и двери и по возможности отключить электроприборы.

Автомобилистов также просят быть осторожнее и в сложных из-за непогоды дорожных условиях соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Кроме того, спасатели рекомендуют водителям иметь всегда при себе заряженный телефон.

- Если загородная поездка на личном автомобиле неизбежна, заложите в машину минимальные средства спасения - лопату, трос, топор. Не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем, - отмечают в МЧС.

О возникновении происшествий сообщайте по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».