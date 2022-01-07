В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 387 человек

За сутки в регионе скончалось 19 человек с подтвержденным коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за минувшие сутки официально подтверждено еще 387 новых случая заражения коронавирусом, из которых 123 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в Березовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Североуральске, Невьянске, Ирбите, Ревде, Серове и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале по официальным данным на 7 января 2022 года составляет 201 633, из которых 175 101 полностью справились с болезнью. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 493 человек.

Из тех, кто сейчас находятся в больницах региона состояние 377 пациентов оценивается как тяжелое, 221 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 158 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 19 случаев смерти свердловчан, заболевших коронавирусом. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 9 570 человек.