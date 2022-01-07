Два автобусных маршрута не смогут ездить пока дорогу не приведут в порядок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральске ограничили движение двух междугородних автобусов - № 111 «Екатеринбург-Среднеуральск» , № 223 «Ганина Яма-Среднеуральск». Как объяснили в ГИБДД по Свердловской области, сделали это из-за неудовлетворительного состояния дорог и непринятием владельца улично-дорожной сети мер к обеспечению безопасности пассажиров

- В соответствии с п. 24 главы 5 Постановления Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП (ред. от 22.10.2015) «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения» Госавтоинспекцией 7 января введен запрет на движение маршрутных транспортных средств (автобусов) по городу Среднеуральску, - рассказали в ГИБДД.

Организациям, обслуживающим маршруты о которых идет речь, уже направили предписание об ограничении. Автобусы не смогут ездить пока владелец улично-дорожной сети полностью не устранит выявленные госавтоинпекторами недостатки зимнего содержания проезжей части.