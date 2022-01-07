В Кольцово задерживаются рейсы в Пермь, Челябинск и Москву

Несколько рейсов из Кольцово задержаны на несколько часов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В аэропорту Кольцово задерживаются рейсы в Пермь, Челябинск и Москву. Пассажиры, судя по онлайн-табло, не могут вылететь из Екатеринбурга по несколько часов.
Рейсы могут быть задержаны из-за снегопадов. Так, по данным транспортной прокуратуры, аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова сейчас закрыт из-за неблагоприятных метеоусловий.
- Предоставление необходимых услуг пассажирам, предусмотренных федеральными авиационными правилами, находится на контроле прокуратуры, - отметили в ведомстве.
В Кольцово «КП-Екатеринбург» рассказали, что из-за сложных метеоусловий в ряде городов уральского региона на запасной аэродром в Екатеринбурге прибыли пять рейсов.
- Рейсы DP-6515, DP-569, FV-6581 - из Перми, рейсы DP-549, FV-6461 - из Челябинска. В настоящее время воздушные суда готовятся к вылету в пункты назначения, - уточнили в пресс-службе аэропорта. - Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.
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