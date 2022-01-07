В Кольцово задерживаются рейсы в Пермь, Челябинск и Москву

Несколько рейсов из Кольцово задержаны на несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово задерживаются рейсы в Пермь, Челябинск и Москву. Пассажиры, судя по онлайн-табло, не могут вылететь из Екатеринбурга по несколько часов.

Рейсы могут быть задержаны из-за снегопадов. Так, по данным транспортной прокуратуры, аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова сейчас закрыт из-за неблагоприятных метеоусловий.

- Предоставление необходимых услуг пассажирам, предусмотренных федеральными авиационными правилами, находится на контроле прокуратуры, - отметили в ведомстве.

В Кольцово «КП-Екатеринбург» рассказали, что из-за сложных метеоусловий в ряде городов уральского региона на запасной аэродром в Екатеринбурге прибыли пять рейсов.

- Рейсы DP-6515, DP-569, FV-6581 - из Перми, рейсы DP-549, FV-6461 - из Челябинска. В настоящее время воздушные суда готовятся к вылету в пункты назначения, - уточнили в пресс-службе аэропорта. - Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.

Обновленная врезка для публикаций. Добавлены ссылки на каналы Дзен и Гугл.Ньюс.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка