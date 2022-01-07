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Общество7 января 2022 5:35

В Кольцово задерживаются рейсы в Пермь, Челябинск и Москву

Пассажиры не могут вылететь из Екатеринбурга по несколько часов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Несколько рейсов из Кольцово задержаны на несколько часов

Несколько рейсов из Кольцово задержаны на несколько часов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово задерживаются рейсы в Пермь, Челябинск и Москву. Пассажиры, судя по онлайн-табло, не могут вылететь из Екатеринбурга по несколько часов.

Рейсы могут быть задержаны из-за снегопадов. Так, по данным транспортной прокуратуры, аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова сейчас закрыт из-за неблагоприятных метеоусловий.

- Предоставление необходимых услуг пассажирам, предусмотренных федеральными авиационными правилами, находится на контроле прокуратуры, - отметили в ведомстве.

В Кольцово «КП-Екатеринбург» рассказали, что из-за сложных метеоусловий в ряде городов уральского региона на запасной аэродром в Екатеринбурге прибыли пять рейсов.

- Рейсы DP-6515, DP-569, FV-6581 - из Перми, рейсы DP-549, FV-6461 - из Челябинска. В настоящее время воздушные суда готовятся к вылету в пункты назначения, - уточнили в пресс-службе аэропорта. - Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.

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