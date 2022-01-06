Губернатор Свердловской области заявил о снижении заболеваемости COVID-19 после отмены QR-кодов

По словам главы региона, дела идут неплохо, а количество новых случаев COVID-19 за сутки постепенно снижается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области рассказал о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом после приостановки работы QR-кодов. По словам главы региона, дела идут неплохо, а количество новых случаев COVID-19 за сутки постепенно снижается. Вполне возможно, что это связано с тем, что люди сейчас чаще проводят время на свежем воздухе и за городом.

- С середины июля мы до такого уровня еще не опускались — меньше 400 случаев COVID-19 за сутки. За месяц этот показатель снизился на 43%. Продолжаем постепенно возвращать больницы и в Екатеринбурге, и в других городах к плановой работе. Но всегда держим резерв, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Также губернатор заметил, что прививку сделали около 57% от общего числа жителей Свердловской области. При этом вакцинация идет и в новогодние праздники, а всего регион получил 2,9 миллиона доз препаратов.