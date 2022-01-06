В уральском поселке рецидивист до смерти забил свою сожительницу

Мужчина полностью признал свою вину, ему грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Андрей АБРАМОВ

В уральском поселке Новоасбест 34-летнему местному жителю предъявили обвинение за убийство своей знакомой. Мужчине предстоит ответить по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи считают, что все произошло поздним вечером 23 декабря прошлого года.

- В ходе конфликта злоумышленник нанес пострадавшей удар кулаком в область лица, после чего отнес ее в съемную квартиру, где продолжил избивать, позже женщина скончалась. Обвиняемый в ночь на 24 декабря отнес у себя на плече пострадавшую в ближайший лес, где оставил тело в заброшенном колодце, - рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, тело женщины в заброшенном бетонном коллекторе, примерно в 80 метрах от жилого дома нашел участковый, который осуществлял обход подведомственного района.

Как оказалось позже, убитая была сожительницей своего обидчика. Мужчина полностью признал свою вину, ему грозит до 15 лет тюрьмы.