В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 53-летнего мужчину

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полицейские начали поиски 53-летнего мужчины по имени Михаил Алексеевич Кривошеев, в дежурную часть в ноябре 2021 года обратилась его сестра из Саранска, она рассказала, что ее брат, проживающий на Урале, не выходит на связь с 2019 года.

- Мужчина не имеет постоянного места жительства, может вести асоциальный образ жизни. Установлено, что с 2019 года до середины лета 2020 года он проживал у знакомого в коллективном саду имени Тимирязева, в районе Свердловского шоссе, откуда ушел в неизвестном направлении, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Есть предположение, что в тот момент он был одет в черную куртку, синие испачканные джинсы и резиновую садовую обувь черного цвета. Приметы пропавшего: рост 180 – 185 сантиметров, короткая стрижка, волосы рыжего цвета. Особые приметы: имеет испорченные зубы, шрам на животе после операции.

Если вы знаете, где может находиться исчезнувший мужчина, сообщите любую информацию по телефонам: 8(3435) 97-64-02 – дежурная часть или по телефону 02.