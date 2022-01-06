Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 6 января 2022 года

Также за сутки подтвержден еще 21 случай смерти от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за минувшие сутки официально подтверждено еще 390 новых случая заражения коронавирусом, из которых 202 приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи заражения COVID-19 подтверждены у жителей Качканара, Серова, Сухого Лога, Полевского, Первоуральска, Камышлова, Ревды, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Нижней Салды и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале по официальным данным составляет 201 246 человек, из которых 174 608 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 487 человек.

На данный момент состояние 388 пациента оценивается как тяжелое, 220 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 160 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвержден еще 21 случай смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 9 551 человек.