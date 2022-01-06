Свердловчан предупредили о сильных снегопадах

Пешеходам рекомендуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели предупредили жителей Свердловской области о сильных снегопадах, которые ожидаются в регионах 7 января. В МЧС порекомендовали водителям соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию и быть осторожными на дорогах.

- Если обильные осадки застали вас в личном транспорте, перестройтесь на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пешеходам же рекомендуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегаться оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла, кроме того, нужно быть внимательными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений. При возникновении экстренных ситуации необходимо срочно обращаться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».