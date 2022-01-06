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Общество6 января 2022 9:36

Компания «Уральские авиалинии» отменяет вылеты в Казахстан

Такое решение связано с массовыми беспорядками в республике
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Пассажирам предлагают оформить пересадку на более поздние рейсы или сделать вынужденный возврат авиабилетов

Пассажирам предлагают оформить пересадку на более поздние рейсы или сделать вынужденный возврат авиабилетов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уральские авиалинии» решила отменить несколько вылетов в Казахстан из-за массовых беспорядков республике. Пассажирам предлагают оформить пересадку на более поздние рейсы или сделать вынужденный возврат авиабилетов.

- В связи с чрезвычайной ситуацией отменяются следующие рейсы 7 января: U6 2453/2454 Жуковский-Нур-Султан-Жуковский; U6 2893/2894 Екатеринбург-Алматы-Екатеринбург. Решение по выполнению последующих рейсов будет приниматься по мере развития ситуации, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Ранее стало известно, что аэропорт уральской столицы «Кольцово» начал отменять запланированные вылеты в Казахстан. Так, был отменен прямой рейс из Екатеринбурга в Алматы, самолет должен был отправиться в путь в 11:00 7 января, данные об этом появились на онлайн-табло воздушной гавани.