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Происшествия6 января 2022 8:22

В Екатеринбурге 35-летняя женщина во время ссоры ударила ножом своего сожителя

Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением живота
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бытовая ссора семейной пары обернулась вызовом скорой помощи и полицейских. Как выяснилось, 35-летняя женщина на почве ревности ударила ножом своего 32-летнего сожителя. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением живота.

- Полицейские на месте задержали подозреваемую в нападении женщину. Ей оказалась ранее судимая за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью местная жительница. Она созналась в содеянном, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», подозреваемую задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.