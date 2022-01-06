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Происшествия6 января 2022 7:24

На трассе под Невьянском грузовик протаранил рейсовый автобус

Пассажирский транспорт был сломан и стоял на обочине
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Водителя и пассажиров в автобусе не было, он был пустой

Водителя и пассажиров в автобусе не было, он был пустой

Фото: Виктор Гусейнов

Утром 6 января в Свердловской области под Невьянском грузовая «Газель» протаранила рейсовый автобус, который стоял на обочине. Как оказалось, пассажирский транспорт был сломан и выставлен «на аварийку».

- Водителя и пассажиров в автобусе не было, он был пустой, в результате ДТП люди не пострадали, факт аварии оформлен официально, затруднений движения по трассе нет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее в регионе в кювет вылетел рейсовый автобус, который направлялся в Екатеринбург, авария произошла на 240 км автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», в тот момент в салоне находились 40 человек, к счастью, никто из пассажиров не пострадал, а машина не получила существенных механических повреждений.