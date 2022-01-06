В Екатеринбурге волонтеры спасли котенка, который провалился в вентиляционный канал

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В Екатеринбурге волонтеры пришли на помощь котенка, который провалился в вентиляционную шахту квартиры на восьмом этаже, к зооспасателям обратились хозяева усатого. Как оказалось, в ловушку он попал из-за прохода в стене между кухней и ванной.

- Голос котенка периодически приглушенно был слышен, а также он отзывался на голоса кошек, включаемые на телефоне. Но осмотрев весь канал с 8 до 5 этажа два раза, мы так ничего и не обнаружили. Хозяйка отправилась опросить соседей и вернулась с важной информацией - котенка хорошо слышат на 5 этаже, - рассказали в пресс-службе «Зооспаса в Екатеринбурге».

Хозяева квартиры на пятом этаже позволили сделать пробное отверстие перфоратором, через которое можно заглянуть эндоскопом в вентиляционный канал. В тот момент в камере показалась кошачья морда. Поднявшись на стремянке под потолок, волонтер сумел достать пушистого одной рукой, после чего вручил его хозяевам.