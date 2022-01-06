Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге скончался бывший глава Чкаловского района Вячеслав Мишарин, он возглавлял его с 2008 по 2021 год, ему было 62 года. Чиновник родился в совхозе «Чупинский» Талицкого района и окончил Свердловский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация сельского хозяйства».

- В 1992 году он был назначен заместителем главы администрации Чкаловского района по вопросам потребительского рынка. С апреля 2008 по март 2021 года Вячеслав Николаевич руководил Чкаловским районом, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Именно во времена работы Вячеслава Мишарина построили новый жилой микрорайон Солнечный, где поселились больше 80 тысяч горожан, также были открыты две станции метро «Ботаническая» и «Чкаловская», проложена трамвайная ветка вдоль улицы Юлиуса Фучика. Кроме того, район ежегодно прирастал социальной инфраструктурой.