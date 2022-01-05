«Мы думаем, что вы решите данную проблему мирно»: микрофинансовая организация пожаловалась главе свердловского главка на полицейского-должника

Заявитель также отметил, что если его просьбу в содействии проигнорируют, то он будет вынужден обратиться в Следственный комитет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Нового года в Свердловский главк полиции поступило заявление на имя начальника ГУ МВД региона Александра Мешкова. Заявителем выступил специалист финансовой безопасности одной из микрофинансовых организаций. Специалист пожаловался на полицейского из Нижних Серег, который почти год не платит взносы по кредиту.

Заявитель также отметил, что если его просьбу в содействии проигнорируют, то он будет вынужден обратиться в Следственный комитет. А также напишет заявление на имя главы МВД Александра Колокольцева. При этом сумма задолженности не раскрывается.

- Служба в органах внутренних дел налагает на сотрудников определенные требования и ограничения, именно поэтому, поступая на службу, каждый сотрудник органов внутренних дел взял на себя обязательство следовать закону, формировать в себе высокую профессиональную культуру сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, своими поступками, совершаемыми на службе и во внеслужебное время, укреплять авторитет и повышать имидж службы в органах внутренних дел. Мы думаем, что вы решите данную проблему мирно, без участия вышестоящего руководство и Следственного комитета, - написал в заявлении специалист.

По данным источника «КП», представитель микрофинансовой организаций просил начальника главка проконтролировать погашение кредита до 26 декабря 2021 года. Напомним, что генерал-майор Александр Мешков возглавляет свердловское управление МВД с осени 2019 года.