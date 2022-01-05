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Происшествия5 января 2022 16:02

Роспотребнадзор проверил качество воздуха в районе жилых домов рядом со сгоревшим цехом

Превышений загрязнителей не обнаружено
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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На задымление никто из жильцов соседних домов не жаловался, отмечают в Роспотребнадзоре. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На задымление никто из жильцов соседних домов не жаловался, отмечают в Роспотребнадзоре. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Утром на улице Фронтовых Бригад загорелся колерный цех. Огонь распространился на площадь в 1000 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал. После случившегося, сотрудники Роспотребнадзора проверили качество воздуха в районе жилых домов рядом с местом пожара.

- Проведены лабораторные исследования воздуха на содержание оксида азота, диокисида азота, оксида углерода, фенола, формальдегида, ксилола, толуола, бензола и взвешенных веществ, - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. - Превышений ПДК ни по одному загрязняющему веществу не установлено.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что на задымление жалоб от жителей района не поступало.