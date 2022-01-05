Роспотребнадзор проверил качество воздуха в районе жилых домов рядом со сгоревшим цехом

На задымление никто из жильцов соседних домов не жаловался, отмечают в Роспотребнадзоре. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Утром на улице Фронтовых Бригад загорелся колерный цех. Огонь распространился на площадь в 1000 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал. После случившегося, сотрудники Роспотребнадзора проверили качество воздуха в районе жилых домов рядом с местом пожара.

- Проведены лабораторные исследования воздуха на содержание оксида азота, диокисида азота, оксида углерода, фенола, формальдегида, ксилола, толуола, бензола и взвешенных веществ, - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. - Превышений ПДК ни по одному загрязняющему веществу не установлено.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что на задымление жалоб от жителей района не поступало.