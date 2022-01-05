На третьем спецучастке ралли Дакар-2022 Сергей Карякин оказался на шестом месте

Финал состоится 14 января. Фото: instagram.com/snagracing/

В Саудовской Аравии продолжается ралли Дакар-2022, в котором принимает участие команда уральского гонщика Сергея Карякина. Они выступают в классе мотовездеходов. На третьем спецучастке екатеринбургские спортсмены показали шестой результат.

- Сегодня приехали шестыми несмотря на два прокола, в общем зачете SSV пока остаемся на 16 строчке с отставанием от лидера +2:20.39, - сообщает Сергей Карякин на странице в Instagram. - Ищем грань высокого темпа без лишнего риска, впереди еще большая гонка.

В общем зачете по мотовездеходам лидирует американец Остин Джонс. Впереди у гощиков еще девять спецучастков. А финал состоится 14 января.