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Спорт5 января 2022 15:22

На третьем спецучастке ралли Дакар-2022 Сергей Карякин оказался на шестом месте

Впереди еще девять спецучастков
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Финал состоится 14 января. Фото: instagram.com/snagracing/

Финал состоится 14 января. Фото: instagram.com/snagracing/

В Саудовской Аравии продолжается ралли Дакар-2022, в котором принимает участие команда уральского гонщика Сергея Карякина. Они выступают в классе мотовездеходов. На третьем спецучастке екатеринбургские спортсмены показали шестой результат.

- Сегодня приехали шестыми несмотря на два прокола, в общем зачете SSV пока остаемся на 16 строчке с отставанием от лидера +2:20.39, - сообщает Сергей Карякин на странице в Instagram. - Ищем грань высокого темпа без лишнего риска, впереди еще большая гонка.

В общем зачете по мотовездеходам лидирует американец Остин Джонс. Впереди у гощиков еще девять спецучастков. А финал состоится 14 января.