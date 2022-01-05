Довыборы в Гордуму Екатеринбурга пройдут 27 марта

Выдвижение кандидатов начнется после 10 января. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге Избирательная комиссия определила, когда пройдут довыборы в Гордуму по одномандатным округам №2 и №10.

- День голосования назначен на 27 марта 2022 года, выдвижение кандидатов стартует на следующий день после официального опубликования решения в муниципальной прессе, запланированного на 10 января, - уточняют в Избирательной комиссии Екатеринбурга.

Это касается только жителей Верх-Исетского и Ленинского районов. Довыборы нужны потому, что депутат от округа №2 Сергей Мелехин и депутат от округа №10 Николай Смирнягин досрочно прекратили свои полномочия.

- Суммарно в двух избирательных округах зарегистрировано свыше 130 тысяч избирателей, что сопоставимо с крупными городами региона, - уточняют в Избирательной комиссии. - В подготовке и проведении выборов наряду с горизбиркомом будут задействованы две территориальные и 65 участковых комиссий – более 900 членов комиссий.