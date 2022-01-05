На Урале в перевернувшемся самосвале погиб 32-летний водитель

Самосвал упал с уступа. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Под Асбестом на карьере Баженовского месторождения произошло ЧП — перевернулся самосвал. Об это сообщают во Вконтакте, в группе предприятия «Ураласбест».

- В карьере Баженовского месторождения комбината «Ураласбест» перевернулся 50-тонный самосвал, - уточняют в группе «Ураласбест». - Во время движения водитель 1988 года рождения не справился с управлением. В результате самосвал упал с уступа.

Водитель погиб. После случившегося на предприятии была создана комиссия для расследования произошедшего.

- Руководство предприятия выражает соболезнования родственникам погибшего работника, - добавляют в группе.

По предварительной версии, водитель самосвала не справился с управлением. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com