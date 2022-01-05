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Происшествия5 января 2022 12:01

На Урале в перевернувшемся самосвале погиб 32-летний водитель

ЧП произошло на карьере
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Самосвал упал с уступа. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Самосвал упал с уступа. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Под Асбестом на карьере Баженовского месторождения произошло ЧП — перевернулся самосвал. Об это сообщают во Вконтакте, в группе предприятия «Ураласбест».

- В карьере Баженовского месторождения комбината «Ураласбест» перевернулся 50-тонный самосвал, - уточняют в группе «Ураласбест». - Во время движения водитель 1988 года рождения не справился с управлением. В результате самосвал упал с уступа.

Водитель погиб. После случившегося на предприятии была создана комиссия для расследования произошедшего.

- Руководство предприятия выражает соболезнования родственникам погибшего работника, - добавляют в группе.

По предварительной версии, водитель самосвала не справился с управлением. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

По предварительной версии, водитель самосвала не справился с управлением. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

На предприятии «Ураласбест» была создана комиссия для расследования. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

На предприятии «Ураласбест» была создана комиссия для расследования. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com