441 сотрудник МЧС будет следить за пожарной безопасностью в храмах Свердловской области в рождественскую ночь

МЧС проводит профилактические рейды. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники МЧС готовятся к праздничным мероприятиям в честь Рождества Христова, которые пройдут в 327 церквях и храмах.

- Накануне праздника в каждом из них сотрудники МЧС проводят профилактические рейды по контролю за противопожарным состоянием, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Инспекторы государственного пожарного надзора проверяют исправность пожарной сигнализации, состояние эвакуационных выходов, наличие и исправность огнетушителей.

А в рождественскую ночь во время праздничных богослужений в храмах будет дежурить 441 сотрудник МЧС.