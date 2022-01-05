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Общество5 января 2022 10:13

441 сотрудник МЧС будет следить за пожарной безопасностью в храмах Свердловской области в рождественскую ночь

Сейчас они проверяют противопожарную готовность церквей и храмов к празднику
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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МЧС проводит профилактические рейды. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

МЧС проводит профилактические рейды. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники МЧС готовятся к праздничным мероприятиям в честь Рождества Христова, которые пройдут в 327 церквях и храмах.

- Накануне праздника в каждом из них сотрудники МЧС проводят профилактические рейды по контролю за противопожарным состоянием, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Инспекторы государственного пожарного надзора проверяют исправность пожарной сигнализации, состояние эвакуационных выходов, наличие и исправность огнетушителей.

А в рождественскую ночь во время праздничных богослужений в храмах будет дежурить 441 сотрудник МЧС.